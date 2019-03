Gemeente belooft betere info bomenkap

27 maart – Voor inwoners is vaak moeilijk te achterhalen wanneer, waarom en welke bomen gekapt worden. Ook de datum van vergunningverlening en de bezwaartermijn zijn niet altijd duidelijk aangegeven. GroenLinks diende daarom een motie in voor meer transparantie rondom bomenkap door de gemeente. De berichtgeving moet duidelijker en preciezer worden, en ook te vinden zijn via de gemeentelijke website. De steun van mede-indieners Gemeentebelangen en VVD verzekerde deze motie van een ruime meerderheid. Wethouder Stemerdink kon niet anders dan beterschap te beloven. GL-Raadslid Van der Gronde: ‘Bezwaar indienen moet makkelijker worden, en inwoners kunnen eerder in gesprek met de gemeente’.