50 jaar Dovenpastoraat in Koningkerk

28 maart – Zondag a.s. viert het Interkerkelijk Dovenpastoraat Den Haag e.o. zijn 50-jarig bestaan met een bijzondere kerkdienst en aansluitend feest in de Koningkerk Voorburg. De dienst begint om 10.00 uur. Iedereen is welkom! Het Dovenpastoraat heeft daar de thuisbasis met twee keer per maand een gecombineerde dienst voor dove en niet dove mensen. Er is een doventolk aanwezig en veel is te volgen via de beamer. Overigens niet zo vreemd, die keuze voor Voorburg. Oudere Voorburgers kunnen zich nog wel de aan de Vliet gevestigde Christelijke dovenschool Effatha herinneren die later verhuisde naar Zoetermeer. Dove kinderen uit het hele land woonden in het internaat en kregen les op de bijbehorende school.