‘Rioolwaterplan college duur en niet beter’

29 maart – Moeten we straks bellen met Pijnacker-Nootdorp als het rioolwater over Voorburgse straten loopt? Zou zo maar kunnen als het beheer en onderhoud van persleidingen en gemalen wordt uitbesteed aan buurgemeente Pijnacker-Nootdorp. Het college wil dat gaan doen maar D66-voorman Jacco van Maldegem ziet niet direct de voordelen daarvan: ‘Het kost al snel een half miljoen euro en levert onze inwoners weinig op’, zegt hij en heeft wethouder Stemerdink gevraagd naar een goede onderbouwing om zoveel geld uit te geven aan dit voorstel. ‘In het debat bleef de wethouder onduidelijk’, zegt D66 die echter alsnog een goede uitleg wil voor er binnenkort gestemd wordt over het voorstel. ‘Dit is niet de tijd voor financiële avonturen. Ja, er komen kansen voor zittende werknemers. Maar we heffen geen belastinggeld zodat iemand een extra leuke baan krijgt’, aldus de D66’er.