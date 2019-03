Drukste spreekuur ooit van dokter Haarlem

29/30 maart – ‘Al voor het officiële tijdstip van de afscheidsreceptie van dokter Haarlem stond er al een rij van belangstellenden bij de ingang van de Martinuskerk. Deze liep uit tot een hele colonne op de stoep. Het moet wel zijn drukste spreekuur ooit zijn geweest voor deze huisarts. Het is ook niet verwonderlijk dat deze man zo geliefd is bij zijn patiënten. Niets was hem teveel voor hun welzijn. Velen zullen hem missen als huisarts in het Voorburgse’, zegt correspondent Willem Hasekamp die ook deze foto maakte.