De connecties van Van Gogh in Voorburg

31 maart – Voorburgse connecties van Vincent van Gogh in de periode 1881-1883. Dat is het thema van Meindert Marijs, in de Pelikaanlezing die hij geeft op donderdagavond 11 april in de Oude Kerk. Hij schetst een beeld van Vincent die eind 1881 uit Etten vlucht naar Den Haag na een bittere liefdesontgoocheling en een breuk met zijn ouders. Van Gogh, nog geen dertig jaar oud, had het voornemen om schilder te worden in deze stad van o.a. de schilders Israëls, Mauve en de Marissen. ‘Maar de schuwe, driftige zonderling met zijn eigenzinnige gedachtewereld, die met een zwangere vrouw gaat samen wonen, wordt niet bepaald met open armen ontvangen’, weet Marijs. ‘Gelukkig vindt Vincent onderdak in een nieuw huis van de Voorburgse huisbaas Pieter de Zwart, die aan de rand van het nog te bebouwen Bezuidenhout woningen realiseert’. In de uitgebreide correspondentie met zijn broer Theo, wordt ook Voorburg regelmatig besproken, waarvan tot nu toe weinig bekend was. Een boeiende en ontroerende geschiedenis vol mythen maar ook werkelijkheid. Entree 5 euro.