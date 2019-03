Vier kunstenaars exposeren in ArtiBrak

1 april – In een zaterdag geopende tentoonstelling bij ArtiBrak tonen vier kunstenaars heel gevarieerd werk in verschillende technieken. Het werk dat Ardje de Graaf laat zien is voornamelijk porselein gecombineerd met raku (een Japanse stooktechniek met rook). De tekeningen van Erik van ‘t Hoff staan in het teken van wevende lijnen. Daarbij heeft hij gekeken naar hoe de Kelten in vroeger tijden complexe vormen wisten te creëren van slangen, ranken en golvende lijnen. Jaap Paauwe toont zijn werk in een drietal series. Op gobelinstoffen met vlinders schildert hij vlinders gedeeltelijk weg om de symmetrie te doorbreken. Het ontwerp maakt hij op de computer. Henneke van der Spek toont papieren sieraden. Zij verwerkt graag textiel en natuurlijke materialen, zowel in haar objecten als in haar sieraden, maar ook materialen uit de omgeving, zoals frisdrankblikjes, siliconenkit, steentjes, takjes en papier. De tentoonstelling duurt tot en met 20 april a.s. Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44, 2271 CH Voorburg – www.artibrak.nl