Onbekend hoeveel plaatsgenoten digibeet zijn

2 april – Hoeveel (oudere) inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben nog liever papieren informatie dan die via digitale kanalen? We weten het niet precies en dat is niet goed. De gemeente zegt dat 94% van de huishoudens in Nederland toegang heeft tot internet. In Nederland, maar welk percentage voor deze gemeente geldt blijft een vraag. Reden voor een bezorgde Mary Oosterveer een beroep te doen op de gemeenteraad om daar onderzoek naar te laten doen. De Voorburgse meldt dat per 1 juli a.s. de bekendmakingen van de gemeente te vinden zijn op www.overheid.nl en dat in Het Krantje dan slechts een samenvatting ervan zal staan.

‘Inwoners die nog niet met internet werken worden gedwongen naar de bibliotheek te gaan, daar achter een computer te gaan zitten en, zo nodig, met de daar aanwezige assistentie de bekendmakingen te volgen, zegt mevrouw Oosterveer. ‘Dat betekent dan wel dat, wil men op de hoogte blijven, dit bezoek wekelijks zal moeten plaatsvinden. Gemakshalve gaat de gemeente voorbij of men mobiel is en/of men vervoermogelijkheden heeft. Het digitale tijdperk is alleen voor de gebruikers ervan interessant. Maar de digibeten moeten nu maar zien hoe ze aan de informatie komen. Voor hen zou de huidige uitgebreide informatie via de Gemeenterubriek in Het Krantje moeten blijven’.

Zij ziet het dan ook voor de raadsleden als een mooie taak om hier een agendapunt van te maken en met een motie te zorgen dat de huidige papieren informatie in de Gemeenterubriek van Het Krantje ook na 1 juli a.s. blijft gehandhaafd. Maar eerst graag deugdelijk het werkelijke van toepassing zijnde percentage in deze gemeente vaststellen. Zolang dat niet serieus is uitgezocht kan de gemeente het niet maken zomaar even van die 94% landelijk uit te gaan.