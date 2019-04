4 april – Onlangs was op tv het programma Binnenstebuiten te zien. De cameraploeg filmde het appartement van stadshistoricus Kees van der Leer, boven in het wooncomplex In de Wereldt is Gevaer aan de Vliet. Een beeld daaruit spreekt boekdelen; het historische Voorburg op de voorgrond met de moderne skyline van Den Haag. Oud en nieuw zou je kunnen zeggen, op veilige afstand heel dicht bij elkaar. Houden zo.