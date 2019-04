Regenboog kleurt nieuwe fontein

5/6 april – ‘Een is geen’ moet iemand bij de afdeling ‘Water en Groen’ gedacht hebben bij de opening van het jaarlijkse fontein-seizoen. Zo ging de knop weer om en de fontein in het water bij Leidsenhage waaiert opnieuw alle kanten op. Goed om te zien. Tot veler genoegen is er nu een tweede fontein geïnstalleerd en dat maakt de vijver extra vriendelijk. Zeker met de doorlopende show die de regenboog biedt voor hotelgasten en terrasbezoekers.

