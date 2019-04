Film ‘Constantijn ontdekt Rembrandt’ in Hofwijck

7/8 april – Constantijn Huygens kan het zich onmogelijk hebben voorgesteld: zijn sfeervolle Pronkzaal omgetoverd in een kleine bioscoop waar een film draait over zijn relatie met Rembrandt van Rijn. Maar dat is precies wat er vrijdag 5 april gebeurde. Verspreid over de dag, vonden er vier ‘premières’ plaats. Na de succesvolle film over Constantijns reis naar Venetië uit 2017 is dit de tweede keer dat Hofwijck kiest voor dit moderne medium.

Constantijn staat te boek als de ‘ontdekker’ van Rembrandt. In de winter van 1629 bezocht hij de jonge schilder in diens Leidse atelier, schreef als eerste op hoe geniaal Rembrandts werk wel was en bezorgde hem in de jaren daarna opdrachten voor het Haagse hof. Tien jaar zou hun relatie duren, jaren met hoogtepunten én ook wat gedoe en gezeur. Die sporen en plekken vormen de rode draad in de film ‘Constantijnontdekt Rembrandt’.

De film draait continu op een scherm in de Oudhollandse keuken van Hofwijck. Maar het mooist is deze op het grote scherm in de Pronkzaal. Meerdere keren per week wordt de film daar vertoond, vóór openingstijd van het museum. Tijdens de Nationale Museumweek zijn er voorstellingen op 9, 10, 11, 12 en 13 april, van 10.30 tot 12.00 uur. Deze voorstellingen kunnen worden gereserveerd via secretariaat@hofwijck.nl.