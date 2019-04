Verarming sluisgebied gesprek van de dag

8 april – Het is goed te zien hoe betuttelend het is geworden bij de Sluis. Terrassen grenzen niet meer dichtbij de kademuur en het water. Er is een heg geplant met daarnaast een loopstrook. Deze is verboden voor de mensen om van nabij het attractieve sluisverkeer te kunnen volgen maar aangelegd voor de schippers om aan te leggen en de brugwachters. Ziet er netjes uit zou je zeggen maar het plezier voor ouders met kinderen is er af. Tussen de heg door gaan is ook nog eens lastig gemaakt door een bijna onzichtbare staaldraad die over de volle lengte door de heg is gespannen. Oppassen dus. Vanaf de bruggen is het evenmin mogelijk om op de kademuur te komen want toegangshekjes zijn gesloten. De nieuwe sluis waar de provincie Zuid Holland als eigenaresse een half jaar aan heeft gewerkt, was gisteren het gesprek van de dag en dat was te verwachten. Vorig jaar werd het plan om de sluis een ander aanzien te geven al verfoeid. Ondernemers hielden tevergeefs acties om de plannen te stoppen. En dan gaat het met name om de beperkingen in de interessante beleving van wat er rond de sluis gebeurt. Bovendien werd de bewegingsvrijheid beknot. Dit alles omdat de veiligheid er o.a. mee gediend zou zijn maar daar wordt om gelachen. De afgelopen 50 jaar zijn daar nog nooit vaders, moeders of kinderen door onvoorzichtigheid in het water gevallen. Misschien wel enkele dronken mannen na uitbundig cafébezoek of personen voor wie het weerbarstige leven te veel werd., zo weet een brugwachter te melden. Wat we vorig jaar nog speels en recreatief aan de kademuur zagen is echter door de overheid ten einde gebracht. Binnenkort bouwt de provincie een feestje rond de opening van het vernieuwde sluiscomplex.