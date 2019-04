Opgetast resultaat bomenkap

9/10 april – Het kan wettelijk nog net voordat vogels er nestjes in gaan bouwen; bomen omzagen. We nemen aan dat er voor de gemeente een goede reden was om zichzelf vergunning te verlenen voor deze bomenkap aan de President Kennedylaan. Ap de Heus stuurde ons deze foto. Voorbijgangers kijken er met gemengde gevoelens naar. Einstein dacht er ook het zijne van. Hij noteerde: ‘Ik weet waarom veel mensen houden van het vellen van bomen; het is een activiteit waar men direct het resultaat van ziet’.