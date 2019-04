Stedenband blijft College blunderend op hielen

10/11 april – Het afkappen van de stedenband relaties met zustersteden in Polen, Tsjechië en de Verenigde Staten is een donker hoofdstuk in het boek dat dit College van B&W aan het schrijven is. Eerder dit jaar kwamen gênante voorvallen aan het licht met daarin een heel verwijtbare hoofdrol van de burgemeester. Zie daarover eerdere edities van Voorburg Insite.

De angel zit hem in de manier waarop afscheid wordt genomen van zustersteden waarmee als 25 jaar een relatie bestaat. Vastgesteld kan worden dat de burgemeester, en daarmee het college, en daarmee betrokken ambtenaren, en daarmee coalitiegenoten in de gemeenteraad, en daarmee het aanzien van de gemeente in het geding is. Dat afscheid nemen, volledig eenzijdig trouwens, heeft grote woede en totaal onbegrip gewekt. En de burgemeester en de zijnen hebben het er extern gewoon niet meer over.

Maar het wordt nog een graadje erger. In Temecula (VS) wordt in het plaatselijke ‘Valley Museum’ zusterstad Leidschendam-Voorburg geëerd met een speciale expositie. Dat gebeurt op 13 april. Tevens wordt daar aan besteed aan onze Koningsdag. En dit alles na de eenzijdige verbreking van de zusterrelatie met Temecula door het gemeentebestuur. ‘Een pijnlijke blunder’ wordt in de Voorburgse wandelgang al gezegd. Een kwalificatie die we spijtig genoeg moeten toevoegen aan het treurige hoofdstuk ‘Hoe gaat Voorburg om met zustersteden?’