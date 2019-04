12/13 april – Wachtend op het groene licht om na de afrit A12 rechts naar Voorburg te gaan, doemen plots links drie mannen op die hun fietsen over het muurtje tillen. Dat zie je niet vaak. Wat heb je daar te zoeken onder het viaduct zonder fiets- of voetpad als toegang. Het is er donker en drassig. Verdwaald? Daar een overnachting achter de rug? En waarheen gaat de reis van de mannen verder? Dat vertelt dit verhaaltje niet want het licht springt op groen.