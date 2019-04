Stadswapen terug als rode burcht in mozaïek

14/15 april – Na bijna 20 jaar onderwerp van gesprek vond zaterdag de onthulling plaats van het oude stadswapen van de gemeente Voorburg als mozaïek in het wegdek. Wat het vorige bestuur van stichting ‘Mooi Voorburg’ destijds in gang zette werd met grote vasthoudendheid door opvolgers voortgezet met bestuurslid Frits Koppe voorop. Waarom dat stadswapen zoveel moeite kostte? Vooral door tegenwerking van de gemeente die onder aanvoering van de vorige burgemeester Hans van der Sluis vond dat het stadsdeel Voorburg na de opgelegde fusie met Leidschendam en Stompwijk zich niet apart kon profileren. Daar verzette de stichting ‘Mooi Voorburg’ zich fel tegen. De kwestie werd uitvergroot in de landelijke media en ook de Hoge Raad van Adel kwam met een oordeel. Van der Sluis hield echter voet bij stuk, er mocht geen stadswapen in het plaveisel komen. De huidige burgemeester, Klaas Tigelaar, kende het lastige dossier van dat stadswapen maar dacht er anders over dan zijn voorganger toen het bestuur van de stichting wederom aanklopte. Uitwerking van het plan werd snel gekoppeld aan de viering van het 60-jarig bestaan van ‘Mooi Voorburg’ dat zaterdag al veel aandacht kreeg in het oude centrum. Wethouder Astrid van Eekelen ‘doopte’ het stadswapen met een gieter en ook voor haar was het na zoveel jaren van discussie genoeglijk om de Voorburgse rode burcht in mozaïekvorm weer ‘tot leven’ te brengen. Burgemeester Tigelaar was er bij en keek met waardering naar dit staaltje van burgerparticipatie. Hij beaamde dat Voorburg feitelijk deel uit maakt van de gemeente als bestuur maar dat culturele verschillen met de stadsdelen Leidschendam en Stompwijk niet verloochend mogen worden. Elk stadsdeel heeft zijn eigen historische ding, ook wel identiteit genoemd. Goed gezien burgemeester!