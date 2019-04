17 april – De muziekanten van drumfanfare Forum Hadriani dragen geen helmen meer maar petten. De meningen over de uniforme hoofddeksels zijn verdeeld, zo werd duidelijk tijdens het laatste optreden van de muziekvereniging in het oude centrum. Ook de kleding (foto onder van FH) is vernieuwd. Maar helm of pet, de aanwezigheid van Forum Hadriani (sinds 1896!) staat muzikaal altijd borg voor extra feestelijke omlijsting.