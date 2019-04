Stagiaires komen met flitsnieuws uit Voorburg

18 april – Bijzondere nieuwtjes uit Voorburg zijn sinds kort ook te zien op lvtv.nl een medium van Joey Koeijvoets die eerder begon met de zender ‘feel good radio’. Het Grafisch Lyceum in Rotterdam maakt al van zijn diensten gebruik door twee stagiaires ervaring te laten opdoen met camera’s en interviews maken. Zo zagen we Melissa van der Schans en Esmee Wijten (rechts) in de Herenstraat gesprekjes hebben met voorbijgangers. ‘We willen berichten zoveel mogelijk als nieuwsflitsen presenteren’, zegt hoofdredacteur Koeijvoets. ‘Dat is aanvullend op andere zenders zoals TV-West en Midvliet-TV. We merken dat er ook bij Voorburgers behoefte is aan korte berichten’.