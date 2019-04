Sluisbrug vraagt om manoeuvreren

20 april – Het waterseizoen is geopend en er kan weer gevaren worden in de Vliet. De Sluis is na een restauratie geopend en de drukte erom heen zal met deze Paasdagen van betekenis zijn. Maar wat op de tekentafel van de Provincie misschien op een fraai project leek blijkt in de praktijk anders te worden beoordeeld. Voor voetgangers, rolstoelgebruikers en mensen achter de rollator is het een hele kunst om ongedeerd de brug over te komen. ‘Gewoon gevaarlijk’, zegt Ap de Heus en maakte deze foto. ‘Daar moet snel wat aan gebeuren want je wachten op een ongeluk. Veel te smal daar’.