Gemeente wil woningen bij station Mariahoeve

25 april – Aan de Voorburgse kant van station Mariahoeve staat heel wat te gebeuren als het aan de gemeente ligt. ‘Deze locatie aan de Appelgaarde leent zich voor nieuwbouw voor starters met een bescheiden budget’, stelt het college. ‘Maar ook is het een goede plek voor kleinschalige bedrijvigheid. We zien een een uitstekende combinatie daarvan naast het station met uitvalswegen en dichtbij de Mall of the Netherlands’. Alle reden om een onderzoek naar alle mogelijkheden te beginnen. De gemeente doet dat samen met beleggingsmaatschappij Appelgaarde B.V. en REB Projects B.V. Er is al een intentieovereenkomst gesloten waarin onder meer voorzien is in een ontwikkelvisie voor het hele gebied. Wensen en opmerkingen van omwonenden zijn al bekend waarbij verbeteren van leefomgeving voorop staat.