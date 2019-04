Bijzonder concert met dodenherdenking

26 april – Op 4 mei vindt met een bijzonder concert een dodenherdenking plaats in de Grote Kerk in Den Haag waarbij sprake is van een belangrijke Voorburgse inbreng. Voorzitter Cees Postema van de Stichting Corda Vocalis, waar ook enkele Voorburgse koren onder vallen, meldt dat veel van de leden meezingen in het projectkoor. De viering ’74 jaar samen herdenken’ wordt uitgevoerd met het muziekstuk ‘The Armed Men’ van componist Karl Jenkins. De avond die om 18.30 begint staat onder leiding van Voorburger Hans Matla. Meer informatie via kaarten@dutchjenkinschoir.nl.