Gemeente kiest kleine vlag voor Koningsdag

27 april – Koningsdag 2019 in Voorburg. Grote vraag van de dag: houden we het droog? Dat lukte op wat spetters vroeg in de ochtend na. Wel een tikje koud maar dat weerhield honderden kinderen met hun ouders er niet van alles wat van zolder kwam of uit een kast in huis te koop aan te bieden. Een van de vaders deelde gezellig koekjes uit aan voorbijgangers. Iets verderop Huize Swaensteyn waar Koningsdag om 09.00 begon. Aan de gevel een ander beeld dan vorig jaar. Een kleine vlag, misschien goed voor een appartement maar niet voor aan de muur van een van de belangrijkste monumenten die juist op Koningsdag een bijzondere ereplaats behoort te hebben. Waar is die grote vlag gebleven die al meer dan 50 jaar uit het zolderraampje van Swaensteyn wordt gestoken bij dit soort feestelijkheden? Voor oud-gemeentebode Jan Tiemens, die hier altijd secuur zorg voor droeg, moet dat extra pijnlijk zijn. Waar is die grote vlag die hij vorig jaar nog uitstak boven de Herenstraat? En waarom is die dit jaar niet uitgestoken? Heeft de gemeente niemand meer in dienst die dit kan verzorgen? Raadsels. Kom op College van Burgemeester en Wethouders, volgend jaar willen we die grote vlag terug.