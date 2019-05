Cricketers vechten mee tegen taaislijmziekte

29 april – De cricket-Topklasser Voorburg Cricket Club (VCC) ondersteunt dit jaar wetenschappelijk onderzoek naar taaislijmziekte door dit seizoen met de naam Muco & Friends op de borst het veld in te gaan. De gelijknamige stichting brengt geld bijeen voor onderzoek naar de ziekte waarbij taai slijm zich ophoopt in het lichaam. Omdat bacteriën onvoldoende worden opgeruimd, ontstaan op diverse plaatsen ontstekingen, onder andere in de longen. Patiënten hebben hierdoor nog altijd een beperkte levensverwachting, al loopt deze gelukkig op dankzij steeds betere medicijnen. Muco & Friends werd in 2013 opgericht door de familie van VCC-lid Dennis Zuiderwijk. De organisatie verkoopt onder meer Muco Monkey’s. Zanger Jason Bouman, bekend van de talentenjachten Bloed, zweet en tranen en Topper gezocht, is ambassadeur van de stichting. Op de foto van Mark Steffelaar de spelers van VCC1 met de aapjes voor het goede doel.