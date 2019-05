Voorburgse historicus krijgt Poolse lofbetuiging

30 april – Een vorstelijk ‘lintje’ voor historicus Kees van der Leer die hij in de vorm van een oorkonde (foto omslag) ontving uit handen van burgemeester Marcin Czerniec van het Poolse Camenz, de plaats waar de Voorburgse prinses Marianne ooit een paleis liet bouwen. Van der Leer deed daar onderzoek naar en publiceerde er over. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. In 2015 was hij daar gast van de burgemeester toen een deel van het kasteel werd heropend nadat het in 2012 in handen kwam van de gemeente Camenz die een omvangrijk restauratieproject begon met een expositie van publicaties over Marianne.

Maar de gemeente Camenz ging verder en verzocht onze geschiedkundige plaatsgenoot over Mariannes bezittingen in Voorburg, Camenz en Reinhartshausen te schrijven inclusief het verzorgen van een Poolse vertaling. Dat verzoek liet zich uiteraard niet weigeren. Van der Leer werkte de publicatie uit en reisde in 2017 naar Camenz om de burgemeester het eerste exemplaar te overhandigen. Dat was voor hem aanleiding tot een feestelijke contra-actie. Vorige week kwam de burgemeester met een flinke gemeentelijke delegatie naar Voorburg met in de koffer een heuse oorkonde als lofbetuiging. ‘Een onverwachte verrassing’, zegt Van der Leer, hier links op de foto met naast hem de burgemeester van Camenz. ‘Iets om heel trots op te zijn’.

De delegatie uit Camenz bestond uit verder uit Slawomir Radzik, beheerder van het Mariannekasteel, Jerzy Organisciak, auteur en Jurek Jurczynski, de vertaler van het Marianneboek. Uiteraard werd het bezoek ook gebruikt om de Marianne-gedenkwaardigheden in Voorburg te bekijken, zoals o.a. de Mariannekamer in Museum Swaensteyn, de Mariannebank (zie foto) en het Marianne-orgel in de Oude Kerk.