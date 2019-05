Laan van NOI en omgeving worden hot spot

1 mei – Het stationsgebied Van Alpenstraat – Laan van NOI is één van de drie locaties waar de gemeente Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken voor 4500 mensen. De gemeente Voorburg participeert in de ontwikkeling ervan. Het oude gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gesloopt en maakt ruimte voor een levendig woon- en werkgebied. Er komt ook een internationale IT-Security Campus. De meeste gebouwen worden tot 75 meter hoog, met twee uitschietende torens van circa 125 meter.

Onder de werknaam ‘Anna’ wordt dit een levendige stadsentree met alle voorzieningen, een groot stationsplein, betere verbindingen naar de wijken in Den Haag en Voorburg met 3.500 m2 extra openbare ruimte en groen. Station Laan van NOI wordt een hotspot op de grens van Voorburg en Leidschendam. Voor de huiseigenaren in Voorburg Noord een enorme opsteker. De prijzen zullen gaan stijgen. Nu al hebben Russische investeerders de wijk in Voorburg ontdekt.

Maandag 6 mei is van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond voor de nieuwbouwplannen SOZA, een initiatief van de ontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling. Op dit moment bevindt het plan zich nog in de schetsfase. De ontwikkelaars willen met alle belanghebbenden, omwonenden en geïnteresseerden verder kijken naar een zo goed mogelijke inpassing. Tijdens het inloopgesprek zijn de stedenbouwkundigen, architecten, ambtenaren en adviseurs op verschillende terreinen van beide gemeenten aanwezig.