4 mei – Een dag om te herdenken, om stil te staan bij wat mensen mensen aandoen. Toen en nog steeds overal. Vandaag tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers door oorlogsgeweld samen. Ook in deze gemeente gebeurt dat op diverse locaties. De nationale driekleur hangt halfstok.

