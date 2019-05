Voor 40ste keer groot feest in Oranjelust

5 mei – Het was extra feest in de Oranjelust waar voor de 40ste keer de kinderspelen werden gehouden. Burgemeester Klaas Tigelaar opende het jubileum met het uitreiken van een koninklijk lintje aan straatbewoner C. Prins voor de vele activiteiten die hij al die tijd voor de Oranjelust organiseerde. Hij werd lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit jaar deed Atletiekvereniging Sparta uit Voorburg met om de fakkel van het bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Voorburg te brengen. Er werd ’s nachts gelopen en de atleten kwamen rond 13.00 uur aan in de Oranjelust om de brandende fakkel aan de burgemeester te overhandigen die de toorts aan een meisje gaf om het bevrijdingsvuur te ontsteken. De atleten kregen een bloemenhulde. De hele dag was het een groot Oranjelust feest voor kinderen, ouders en grootouders. Met spelletjes en optredens waren kleine en grote prijzen te winnen zoals deze kanjer van een beker. Foto Ap de Heus.