50.000 euro voor 3 klachten over honden?

6 mei – ‘Het hondenbeleid in deze gemeente blijft ons verbazen’, zegt GBLV/Gemeentebelangen. ‘Uit recente publicaties komt naar voren dat er slechts twee tot drie klachten zijn geweest over honden in het Sijtwendepark in de periode 2011 – 2017, die vervolgens tot allerlei dure acties van de gemeente hebben geleid’. Gemeentebelangen heeft nu om een afschrift van deze klachten gevraagd. Als het inderdaad om twee tot drie klachten gaat, dan zou dat betekenen dat die klachten hebben geleid tot vergaderingen met gebruikers en omwonenden van het Sijtwendepark, juridische kosten in verband met rechtszaken, een mediation traject en als klap op de vuurpijl een aangekondigd hek van 30.000 euro. Alles bij elkaar al snel meer dan 50.000 euro. ‘De hondenbezitters mogen hun borst vast nat maken’, zegt GBLV. ‘Komt er hierdoor een extra verhoging van de hondenbelasting bovenop de al eerder aangekondigde verhoging?’. (Foto PFR).