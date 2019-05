Nieuw terras Herenstraat samen met restaurant

10/11 mei – Mooi weer maar gezellig aanschuiven op het terras midden in de Herenstraat is er nog even niet bij. Vreemd zou je zeggen want welke uitbater laat een vergunning nu onbenut om zijn terras te kunnen exploiteren. ‘Nog even geduld’, zegt Leo Vermeulen, de nieuwe eigenaar van de voormalige brasserie Aangenaam. ‘We zijn nog druk aan het verbouwen. Maar de naam van het bedrijf hebben we al: De Heeren van Huygens. We willen volgende maand open gaan met ons Grand Café Restaurant inclusief een nieuw terras. Het gaat er heel goed uitzien’.