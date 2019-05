Tafeltje dekje als voorproefje op moederdag

11 mei – Met moederdag in het vooruitzicht liet een groepje restauranthouders uit het historische centrum een staaltje van gastheerschap zien. Zij dekten vandaag midden in de Herenstraat een tafeltjes voor twee en nodigden moeders met dochters uit om alvast te genieten van een voorproefje op moederdag. Het werd als verrassend ervaren deze vriendelijke horeca-actie. De eigenaren van restaurant de Barquison uit de Kerkstraat hadden wel een heel mooi plekje. En hun gasten gingen op de foto om ingelijst te worden.

