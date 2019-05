Stadswapen Voorburg terug van weggeweest

13 mei – Het voormalige stadswapen van Voorburg is helemaal terug van weggeweest. We zien het op doek als vlag, in steen als straatmozaïek en nu ook weer als plantjes in de vorm van de rode burcht in park Middenburg aan het Westeinde. De dienst stadsbeheer verzorgde dat daar jaarlijks eerder tot het stadswapen in de ban ging omdat het niet zou bijdragen aan gemeentelijke eenheid met de stadsdelen Leidschendam en Stompwijk. Dit college denkt daar gelukkig anders over en reageerde meegaand op het initiatief van de jarige stichting ‘Mooi Voorburg’ om het oude stadswapen ook in plantjes vorm te geven. Zaterdag werd het plantenmozaïek ‘onthuld’ met ook de Voorburgse vlag in top.