Avondwandel4daagse klaar voor de start

15 mei – Van maandag 20 mei tot en met donderdag 23 mei lopen weer honderden Leidschendammers en Voorburgers routes van 5 of 10 kilometer. Op de laatste dag zullen de laatste kilometers onder begeleiding van drumfanfare Forum Hadriani gelopen worden. Van 19:00 u tot 19:30 u zullen alle wandelaars aankomen op het grasveld bij het Raadhuis van Leidschendam (Mariënpark). Kort na half acht zal de stoet over de rijweg de laatste kilometer lopen naar de finish (sportpark DuiveSteyn, Veurselaan 109, 2272 AT). Daar kunnen de wandelaars vervolgens hun felbegeerde medailles opgespeld krijgen.

