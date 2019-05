16 mei – Nu gaat het wel heel hard met de nieuwbouw in Leidsenhage. Het hoogste punt van de Mall of the Netherlands in aanbouw is op ongeveer een meter na bereikt. De ‘muur’ op de achtergrond is die van het bioscopencomplex. Volgend jaar wordt het project van circa 500 miljoen euro opgeleverd. Een aantal van de winkels moet nog worden verhuurd. Kort geleden zou ook Mediamarkt getekend hebben voor een vestiging in de Mall.