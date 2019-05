Onbeperkt parkeren garage Damplein voorbij

17 mei -In de garage Damplein geldt vanaf volgende maand overdag een blauwe zone. Dat betekent maximaal twee uur parkeren in plaats van onbeperkt. De gemeente zegt deze maatregel te nemen om de parkeerdruk in Leidschendam Centrum te verlagen. Langparkeerders worden uit de garage geweerd ‘zodat er dicht bij de winkels meer parkeerruimte ontstaat, aldus de gemeente. De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 8:00 en 18:00 uur. Horecabezoekers hebben op deze manier vanaf 16:00 uur de mogelijkheid om lang te parkeren. De blauwe zone wordt in juni ingevoerd.