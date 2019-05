Voetballen op kurk in plaats van rubber

21/22 mei – In de vakantie krijgt voetbalvereniging Wilhelmus een nieuw kunstgrasveld. Het hoofdveld wordt ingestrooid met kurk in plaats van rubberkorrels. De gemeente heeft hiertoe besloten naar aanleiding van onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar de effecten van rubberkorrels voor het milieu. Sportwethouder Nadine Stemerdink: ‘Door nieuwe inzichten is besloten om kurk te gaan gebruiken. Hierover heb ik met de voorzitters van de voetbalverenigingen overleg gevoerd’. Vorig jaar meldde het RIVM dat verspreiding van rubberkorrels op langere termijn een negatief effect heeft op het milieu. De gemeente neemt maatregelen om verspreiding van rubber in het milieu zo veel mogelijk te voorkomen en volgt het advies van het RIVM. Voor de andere kunstgrasvelden in de gemeente geldt dat wanneer deze toe zijn aan vervanging, kurk de rubberkorrels vervangt. Foto Bertus Carelse. ‘MET DANK AAN D66

‘Nooit meer sporten op rubbervelden is dankzij ons aandringen’, zegt D66 bestuurslid Fred van Domburg Scipio en verwijst naar D66-raadslid Mahjoub Mathlouti die in de gemeenteraad vasthoudend was. Hij stelde drie keer schriftelijke vragen en voerde daarover een mondeling debat met de sportwethouder. Aanleiding voor Mathlouti’s inzet was de ophef over de nieuwe kunstgrasvelden bij voetbalclub Wilhelmus. ‘Wethouder Nadine Stemerdink leek vast te houden aan het rubbergranulaat’, zegt Van Domburg Scipio. ‘Dat zou goedkoper zijn en de wetenschap was niet eenduidig over de gezondheidsrisico’s voor sportende kinderen, volgens de wethouder’.

‘Wij zijn verheugd dat de wethouder nu toch kiest voor kurk. Dat is beter voor milieu en de gezondheid. Toch wilde de wethouder een nieuw kunstgrasveld met rubbergranulaat aanleggen bij Wilhelmus’, zegt raadslid Mathlouti. ‘Ik ben heel blij met de uitkomst. Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat de wethouder eerst kiest voor rubbergranulaat om enkele weken later alsnog te kiezen voor kurk. Wethouder Stemerdink had eerder niet alle informatie scherp’.