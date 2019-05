Het kan als iedereen een beetje meedoet

26 mei – In het park aan weerszijden van het Oosteinde worden dit weekeinde flyers rond gebracht met de oproep ‘A Walk in the Park moet blijven!’ door een petitie te ondertekenen. Het is een initiatief van GBLV die het evenement van waarde vindt voor Voorburg door het tweedaagse evenement deels te subsidiëren. De gemeente denkt daar nu anders over. Aan het bezoek te zien wordt het evenement gewaardeerd maar ja, zo viel te beluisteren, moet dat met belastinggeld overeind gehouden worden. Daarover zijn de meningen verdeeld. Feit is dat hier optredende artiesten als Trijntje Oosterhuis en Anita Meijer entree vragen voor een optreden in een theater. In Voorburg is dat gratis. Misschien dat het evenement behouden kan blijven door de formule te wijzigen. De gemeente doet facilitair mee, sponsors laten van zich horen en de bezoekers betalen toegang om het feest te beleven. Daarnaast een kleine heffing op consumpties. Een biertje 3,50 euro in plaats van 3. Misschien het doorrekenen waard.