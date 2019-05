Voorburger Van Haersma Buma naar Leeuwarden

28 mei – Vandaag werd in de Tweede Kamer afscheid genomen van Sybrand van Haersma Buma (54) die naar Leeuwarden verhuist om daar burgemeester te worden. Zijn tweede huis was lange tijd het Binnenhof in Den Haag, zijn eerste huis lag al die jaren in Voorburg aan de Laan van Leeuwesteyn. Van daaruit ging hij vaak per fiets of met de Randstadrail naar het Binnenhof. Van Haersma Buma is korte tijd CDA-gemeenteraadslid geweest van de fusiegemeente Leidschendam-Voorburg. Dat was in de eerste vijf maanden van 2002. Je kon hem overal wel ergens tegenkomen. Hij was bijvoorbeeld zowel deelnemer aan het vijfjaarlijkse straatfeest in Voorburg als lid van Sociëteit De Witte in Den Haag.