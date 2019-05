Veteranen maandelijks het café in

29 mei – Café Het Torentje (Franse Kerkstraat 7) is met ingang van 2 juni elke eerste zondag van de maand geopend van 14.00 – 18.00 uur als veteranencafé, een soort sociëteit. Op deze middagen is er gelegenheid om bij te praten met de mogelijkheid van een drankje (tegen gereduceerde prijzen) en een (borrel)hapje. Het Torentje organiseert afwisselend een bingo, loterij of pub quiz. In Leidschendam-Voorburg hebben ongeveer 400 inwoners de veteranenstatus. Voorzitter van het Veteranencomité is de oud-marineofficier Leen van der Biessen. Het initiatief van een veteranencafé wordt in december geëvalueerd. Op zondag 2 juni om 14.00 uur openen burgemeester Klaas Tigelaar en cabaretier Javier Guzman het café. Zie ook website www.vc-lv.nl.