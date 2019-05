School Essesteijn 4 dagen in feest gedompeld

30 mei – Basisschool Essesteijn bestaat dit schooljaar 25 jaar. De fusieschool van ‘Onze blijde wereld’ en ‘De Pionier’ werd in 1993 geopend door de toenmalige minister van onderwijs Jo Ritzen. Met het onthullen van de jubileumvlag werd het startsein gegeven voor vier feestelijke, muzikale dagen. 528 Kinderen en alle meesters en juffen zongen het speciaal gemaakte jubileumlied en liepen de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 (verkleed) in optocht door de wijk. En natuurlijk feest in alle klassen, de boeken en schriften bleven in de kast, er werden alleen maar leuke dingen gedaan en samen gegeten. En dan ‘Het Schoolplein Orkest’. Alle kinderen van de school speelden op instrumenten als gestemde steigerbuizen, vogelfluitjes, kokosnoten, ballonen, PVC-fluitjes en gestemde flessen. Er werd massaal gerapt en gezongen, maar ook waren alle kinderen op het juiste moment indrukwekkend stil. Het weer was na een regenachtige dinsdag wonderbaarlijk mooi en het schoolplein stond dan ook afgeladen vol met ouders, opa’s, oma’s en tal van andere geïnteresseerden. Iedereen werd in het feestgedruis ondergedompeld.