31 mei – We hebben twee keer achter elkaar gestemd en de politieke kaarten zijn geschud. Van enkele weken voor de verkiezing van Provinciale Staten tot en met die van Europa werd de kiezer met borden langs de weg opgeroepen naar de stembus te gaan. Alle beetjes helpen. Vandaag was het voor die reclamezuilen einde oefening in Voorburg en Leidschendam. Ze werden opgetakeld en afgevoerd tot de volgende verkiezingsronde.

