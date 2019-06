Voorburgse cricketers verslaan koploper HBS

2 juni – Een onverwacht grote verrassing op Voorburgse sportgrond. De cricketers van VCC hebben zaterdag de nog ongeslagen koploper HBS voor slechts 147 runs all out gegooid. VCC passeerde dit totaal, zij het met enige moeite. Zuid-Afrikaan Nic Smit – in Voorburgse dienst – blonk uit met 56 runs. Met nog ruim dertien beurten te gaan en vijf batsmen achter de hand boekten de Voorburgers hun tweede competitiezege, HBS achterlatend met zijn eerste nederlaag. Het was jammer dat VCC het Haagse HCC op Hemelvaartsdag liet ontsnappen, anders had VCC al een verdiende plek in de middenmoot bereikt. Op Hemelvaartsdag domineerde VCC namelijk de wedstrijd. Toch kwamen de Hagenaars als terechte overwinnaars van het veld, omdat zij alle kansen grepen: 199-174. Meer info op www.vcc.nl