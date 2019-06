Leilinden blokkeren zicht op oudste monument

7 juni – Elk jaar zijn de leilinden in het midden van de Herenstraat en Van Schagenstraat onderwerp van gesprek. De vraag is dan of deze boomsoort op deze plaats voldoet of niet. Ooit heeft een ambtenaar bedacht dat deze leilinden rond de Oude Kerk een fraaie aanvulling zouden zijn in het historische centrum. Inmiddels zijn de bomen uitgegroeid tot een dichte muur van groen. Het oudste monument van Voorburg wordt er door aan het zicht onttrokken. Daarbij druppelen de leilinden ’s zomers kleefstof en zijn de bomen een mooie schuilplaats voor vogels en insecten. De voormalige eigenaar van het terras, alsmede het bedienende personeel, heeft wel eens geprobeerd van die bomen af te komen maar zonder resultaat. Overigens is een nieuw terras in de maak dat volgende maand open gaat. Hoe dan ook, van het oudste monument van Voorburg (anno 1275) zie je als wandelaar weinig. Alleen de torenspits komt er boven uit. Een andere boomsoort zou het hier beter doen. Meer lucht en licht geeft ruimte en zal de Herenstraat visueel versterken, luidt de mening van de groep die de leilinden graag zien verdwijnen. De kerk mag gezien worden.