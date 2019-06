Gemeente zet botte bijl in kleurige borders

8 juni – Een lezeres mailt: ‘Mijn man en ik maakten vandaag een wandelingetje en zagen bij terugkomst dichtbij ons huis het volgende. De Gemeente heeft besloten om eens flink huis te houden en alle borders met gezellige klaprozen en andere leuke bloemen in een klap weg te maaien. En hoe. Met de botte bijl dus’. De foto hieronder zegt genoeg. De tweede foto laat zien hoe het was. Het is niet de eerste keer dat de gemeente lieflijk zomergoed met machines laat wegmaaien. Vorig jaar schreef een andere Voorburgse vrouw een boze brief naar de gemeente of voortaan klaprozen en andere bloemen zo lang mogelijk mogen blijven staan in plaats van voortijdig wegmaaien. De vrouw doelde op het zomerse groen langs de weg en op taluds. Genieten! Wat is dit voor een op deze manier vijandig groene gemeente? Barbaars gedrag!