Weer botsing over nieuwe Vlietbrug

11 juni – Daar waar het CDA het Collegeplan steunt voor een nieuwe brug over de Vliet, roept GBLV op te stoppen met een volgend onderzoek daarnaar. Het CDA heeft een voorkeur voor een 30km-brug met twee richtingen. ‘We willen geen tijd verliezen’, zegt raadslid Fred Duijn. ‘De verkeersdrukte in Damcentrum is onhoudbaar; de erfontsluiting van de wijken erom heen wordt steeds zorgelijker. Voor een oplossing zijn stappen nodig.

Een extra brug is de meest betrouwbare en duurzame oplossing voor een leefbare gemeente. Het doel is een Damcentrum waar je veilig en gemakkelijk kan komen. Wanneer een extra oeververbinding onverhoopt niet realiseerbaar zou zijn, zal gekeken moeten worden naar verdere oplossingen’.

Voor GBLV is het echter welletjes. ‘Op basis van drie eerdere onderzoeken was duidelijk dat een extra brug niet de oplossing ging bieden om de bereikbaarheid van het Leidschendam Centrum te verbeteren’, zegt raadslid Frank Rozenberg die het van het college ‘tijdrekken met taboeloos onderzoek’ noemt. ‘Als de coalitie die brug écht had gewild, dan was er al lang besloten tot aanleg. De uitkomst van het onderzoek wijkt niet af van de eerdere drie onderzoeken. Meer onderzoek is volgens het college nodig. Er is aan al het onderzoek reeds 500.000 euro uitgegeven. Daar zal nog wel zo’n 125.000 euro bijkomen. Wordt een “nee” van de provincie straks het argument waarachter VVD en CDA zich gaan verschuilen?’, vraagt Rozenberg zich hardop af.