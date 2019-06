Voordracht Forum Hadriani voor erfgoed Unesco

12 juni – Het College steunt de voordracht van het Kanaal van Corbulo en Forum Hadriani om in 2020 de Limes voor te dragen bij UNESCO in Parijs. In 2021 besluit het Werelderfgoedcomité of het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Het Kanaal van Corbulo en Forum Hadriani hebben een belangrijke culturele waarde. Beide maken deel uit van de Limes, de grens van het vroegere Romeinse Rijk. Deze grens loopt van Engeland tot de Zwarte Zee. De Romeinse gouverneur Corbulo (standbeeld aan de Prins Bernhardlaan) liet het kanaal dat naar hem vernoemd is, aanleggen als verbinding tussen de Oude Rijn en de Maas. Het kanaal stond in verbinding met de haven van Forum Hadriani, die deze naam kreeg van de Romeinse keizer Hadrianus tijdens zijn bezoek rond 120 na Christus. Het Forum ligt onder het huidige Park Arentsburgh.