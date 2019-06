Adrey Caljé kampioen schaken Voorburg

14 juni – Het kampioenschap van de Schaakvereniging Voorburg is gewonnen door Adrey Caljé. Hij bleef Atul Vaishampayan nipt voor. Na 20 ronden was de voorsprong anderhalf punt. Maar ook om de derde plaats werd hard gevochten. Uiteindelijk wist Rob van der Kamp de laatste plek op het podium te bemachtigen. De competitie bij de schaakvereniging bestaat uit twee groepen met een tussentijdse promotie-degradatieregeling. Met de haven in zicht sloeg de spanning toe. Adrey hield echter stand. Door een remise in de laatste ronde tegen Wim Schouten haalde hij verdiend de titel binnen. De spelers kunnen zich nu richten op activiteiten zoals de Zomercompetitie, het schaakcafé in het café Torentje op de derde zondag van de maand en het Cultureel Festival op zaterdag 31 augustus. Het nieuwe schaakseizoen begint weer op 3 september in Wijkcentrum Essesteijn.