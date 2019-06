Nieuwbouw WZH Vliethof opgeleverd

15 juni – Op vrijdag 14 juni is het nieuwe woonzorgcentrum WZH Vliethof aan de Raadhuisstraat officieel opgeleverd door bouwbedrijf De Langen & Van den Berg. Vliethof is een gezamenlijk project van WoonInvest en Woonzorgcentra Haaglanden en is gebouwd op de plek van het oude Rustoord. Twee jaar geleden werd met het grondwerk begonnen nadat Rustoord in 2010 (!) dicht ging. De nieuwe woonzorglocatie biedt kleinschalige, stijlvolle woongroepen voor circa 90 bewoners met dementie. In september begeleidt een team van WoonZorgcentra Haaglanden de verhuizing van de bewoners vanuit WZH Rustoord in Leidschenveen naar de nieuwbouwlocatie aan de Vliet. De opening van Vliethof staat gepland voor november.