15/16 juni – Voor een aantal bewoners van de Van Arembergelaan maakt het niet veel uit of er nu door mannen of vrouwen gevoetbald wordt op hoog niveau. Sterker, bij hen slaat de onrust al toe en zij kijken uit naar het moment van de aftrap van de Leeuwinnen tegen Kameroen vandaag. Bij de voordeur geven zij sportieve blijk van support op afstand voor de Nederlandse oranjedames.

