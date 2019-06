19 juni – De opening van het totale complex Mall of the Netherlands duurt nog een jaar maar vandaag is het de eer aan Jumbo om een beetje het spits af te bijten. Na een tijdelijk onderkomen bij hotel Fletcher gaan de deuren wijd open van de grootste Jumbo foodmarkt van de Zuid Holland samen met 18 andere winkels. En dat is nog maar het begin. Foto Ap de Heus.