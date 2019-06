Opeenhoping vuil door ‘rampzalig parkeerbeleid’

Hotelmanager Ben de Ruijter reageerde meteen: ‘Het is voor ons net zo’n grote zorg als voor de buurt. Wij hebben een contract met ophaaldienst Remontes die dagelijks ons afval moet komen ophalen. Echter door de extreme omstandigheden door de aanbouw van de ingang van de parkeergarage en het rampzalige parkeerbeleid op het moment weigeren de chauffeurs hiervoor om te rijden. Ons is beloofd dat morgen alle bakken geleegd zullen worden. Wij balen zelf net zo hard van deze situatie’, aldus De Ruijter.

21 juni – In Voorburg mag het vaak een janboel zijn met afval op straat een stoep, sinds gisteren is het ook flink raak in Leidschendam en wel bij hotel Fletcher. Ap de Heus, kampioen fotomaker van afval, mailt ons het volgende: ‘Mijn hart ging koken toen ik al die stinkende vuilniszakken en volle vuilniscontainers zag. Die rotzooi lag er al enkele dagen. Ik ben naar de receptie gegaan en heb om maatregelen gevraagd’.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink