22 juni – Foto Atelier BW5 aan het Zwartepad 5 organiseert zondag 23 juni van 15.30 – 18.00 uur een Pink Drink, ofwel een Roze Borrel. Dit in het kader van de laatste dag van de foto-expositie Portraits en de Pride maand. Iedereen is welkom. Naast het netwerken is er voldoende ruimte om de fotoportretten te bekijken. Ook zal er een optreden worden verzorgd door de jonge Spaanse danser Daniel Dominguez. Een van zijn foto’s wordt verloot onder de bezoekers.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink